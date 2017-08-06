اخماد حريق بسيط في المارينا بدبي

أخمد فريق من الدفاع المدني في دبي حريقا بسيطا في أحد الشرفات ببرج "تايجر" في منطقة المارينا، حسبما أعلن مكتب دبي الإعلامي على تويتر.
وأكد المكتب في تغريدة، صباح الأحد، أن الحريق لم يسفر عن تسجيل أي إصابات.
أخمد فريق من الدفاع المدني في دبي حريقا بسيطا في أحد الشرفات ببرج "تايجر" في منطقة المارينا، حسبما أعلن مكتب دبي الإعلامي على تويتر.
وأكد المكتب في تغريدة، صباح الأحد، أن الحريق لم يسفر عن تسجيل أي إصابات.
أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد
سجلت الإدارة العامة للمرور (37) ألفاً و(519) مخالفة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة خلال الأشهر السبعة الماضية من
قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة أن المحققين في حادث انزلاق طائرة تابعة لشركة طيران
أخمد فريق من الدفاع المدني في دبي حريقا بسيطا في أحد الشرفات ببرج "تايجر" في منطقة المارينا، حسبما أعلن مكتب دبي
أكد فريق بحثي من جامعة الإمارات أنه يجب حظر استيراد واستخدام مشايات الأطفال لما لها من مخاطر صحية على حركة الاطفال، فقد
خليفة بن زايد: زايد رمز الحكمة والخير والعطاء ومبادراته شاهدة على قائد استثنائي
أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2018 في دولة الإمارات سيحمل شعار «عام زايد»؛ ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيَّب الله ثراه - بمناسبة ذكرى مرور مئة سنة على ميلاده،
أكد معاصرون للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومسؤولون في أم القيوين أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي - رعاه الله - ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن «عام زايد» يمثل مناسبة للاحتفاء بإنجازات المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وأثرها المستقبلي؛
سيشهد عام 2018 مرور مئة عام على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه- الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة (ولد في عام 1918)،