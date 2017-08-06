اخماد حريق بسيط في المارينا بدبي

أخمد فريق من الدفاع المدني في دبي حريقا بسيطا في أحد الشرفات ببرج "تايجر" في منطقة المارينا، حسبما أعلن مكتب دبي الإعلامي على تويتر.

وأكد المكتب في تغريدة، صباح الأحد، أن الحريق لم يسفر عن تسجيل أي إصابات.