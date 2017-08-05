محمد بن راشد يوجه بإيواء القاطنين في برج الشعلة

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإيواء القاطنين في برج الشعلة، الذي تعرض لحادث حريق، في فنادق قريبة من البرج، حيث حرص سموه والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على متابعة عمليات السيطرة على الحريق الذي وقع في البرج في منطقة المارينا بدبي، والاطمئنان على سلامة القاطنين، وخلال عدة ساعات قامت شرطة دبي والجهات المختصة بإيواء العوائل والسكان في 3 فنادق مجاورة.

وثمنت القيادة العامة لشرطة دبي متابعة سموهما لحادث الحريق إضافة إلى وجود سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في موقع الحادث ودعمه لجميع الفرق الميدانية في إجلاء القاطنين بسرعة قياسية.

وأشاد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس فريق الأزمات والكوارث في دبي، بكفاءة فرق العمل التي ساهمت في سرعة إخماد الحريق الذي لم يسفر عن أية خسائر بشرية بفضل سرعة استجابة رجال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف للتعامل بحرفية عالية مع الحادث وتسخيرها الموارد البشرية والمعدات من أجل سلامة الأرواح والتقليل من الخسائر المادية بعد عملية تفتيش 597 شقة في البرج وإجلاء ما يقارب من 475 شخصاً ونقلهم إلى 3 فنادق قريبة من موقع الحادث بوقت قياسي.

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