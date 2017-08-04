مدني الشارقة يسيطر على حريق ببرج قيد الإنشاء

تمكنت فرق الاقتحام وفرق الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق نشب في احد الابراج السكنية قيد الانشاء بمنطقة النهدة في الشارقة مكون من ارضي و5 مكرر ،اضافة الى 11 طابقا .

وقال العقيد سامي النقبي مدير ادارة الدفاع المدني في الشارقة انه ورد بلاغ الى غرفة العمليات بادارة الدفاع المدني عند الحادية عشرة والنصف مساء يفيد باندلاع حريق في احد الابراج قيد الانشاء بمنطقة النهدة وتم على الفور تحريك فرق الانقاذ الى مكان الحادث الذي تبين ان شرارته انطلقت من سطح المبنى الى الادوار السفلى ما ادى الى تساقط الاخشاب ؛ لافتا الى انه تم تشكيل فريق لاخلاء الساكنين من البرجين المجاورين حفاظا على ارواحهم ،كما تم اخلاء المركبات ؛اضافة الى عمل الفرق باحترافية وتمكنت من اطفاء النيران للحيلولة دون انتقالها الى البرجين المجاورين .

واضاف انه بعد تبريد الحادث تم تسليمه الى الجهات المختصة لمعرفة ملابساته ،كما تم ارجاع الساكنين الى مقار سكنهم بعد التاكد من اطفاء النيران تماما ؛ مبينا ان الحادث لم تنتج عنه اصابات لا في العاملين بالبرج ولا من فرق الاطفاء والانقاذ .