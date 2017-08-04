حريق في برج الشعلة بمنطقة المارينا

أكد مصدر في شرطة دبي انه تجري الان السيطرة على حريق شب في بناية الشعلة في منطقة المارينا في دبي وذلك بعد ورود بلاغ بوجود ألسنة لهب في الطابق التاسع وامتد الى الأعلى وتم انتقال فرق الاطفاء والإنقاذ من شرطة ودفاع مدني دبي وتم اخلاء البرج من قاطنيه وتطويق المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق شب في أحد الأبراج بمنطقة المارينا، مشيرا إلى أنه تم تحريك فرق إطفاء من 4 مراكز للسيطرة على الحريق وضمان سلامة السكان.

وأضاف قامت فرق الدفاع المدني في دبي والفرق المختصة باخلاء برج الشعلة من السكان وتواصل العمل على اخماد الحريق.

وأكد أن القائد العام لشرطة دبي ومدير عام الدفاع المدني في دبي يتواجدان حالياً في موقع الحادث للاشراف ومتابعة عمليات السيطرة على الحريق.

وأوضح أنه حتى الآن لم ترد اي تقارير عن حصول أي إصابات جراء حادث الحريق في برج الشعلة بعد قيام فرق الدفاع المدني بإخلائه بنجاح.