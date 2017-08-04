«البيئة» تعمّم بإخلاء الأسواق من البيض الهولندي

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة تعميماً للسلطات المحلية المختصة متمثلة في كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، للتأكد من خلو أسواق الدولة من البيض الهولندي الملوث وتشديد إجراءات الرقابة على إرساليات البيض والمنتجات الغذائية التي يدخل البيض ضمن مكوناتها والوارد من هولندا والتأكد من سلامتها وملاءمتها للاستهلاك البشري.

وجاء التعميم عقب متابعة للمعلومات الفنية الواردة للوزارة بشأن التحذير الصادر من هيئة سلامة الغذاء في المملكة الهولندية بشأن البيض الهولندي وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي نظراً لارتفاع نسبة المتبقيات من المبيد «Fipronil» عن الحدود المسموح بها حسب مواصفة الاتحاد الأوروبي مما قد يؤدي إلى آثار صحية على المستهلك وكتدبير وقائي.

كما قامت الوزارة بالتعميم على الإدارات المعنية بعدم إعطاء أذون استيراد للبيض الهولندي إلا بعد التأكد من أنه لا يحمل الرموز الموضحة ضمن القائمة المنشورة على موقع هيئة سلامة الغذاء الهولندية والتي تم حصرها بـ28 رمزاً.وبدأت بلدية دبي بالتعميم على المؤسسات الغذائية في الإمارة لسحب المنتجات الملوثة كإجراء وقائي تنفيذاً لتوجيهات الوزارة على إرساليات البيض ومنتجاته.