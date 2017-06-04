الدفاع المدني بدبي ينقذ كلبًا علقت رأسه في سور حديدي

تمكن رجال الدفاع المدني في دبي مساء أمس من إنقاذ كلب علقت رأسه في بوابة حديدة بمنطقة تلال الإمارات، في زمن قياسي دون أن يتعرض لأي أذى، انطلاقاً من ثوابت مجتمعنا الأصيلة التي تشيع مبادئ الرحمة والرفق بالحيوان، فضلاً عن كونها ركناً أساسياً من أركان ديننا الحنيف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي رجال الدفاع المدني بدبي بلاغًا في الساعة الخامسة وثلاث دقائق مساء يوم السبت الماضي قبل ساعتين فقط من موعد الإفطار، وعلى الرغم من المجهود والإرهاق من الصيام تواجدت الفرقة المناوبة في مركز الدفاع المدني فرع المرسى في الموقع في الساعة 5:13 خلال عشر دقائق فقط من وقت استلام البلاغ، وتعاملوا مع الحالة باحترافية كبيرة، حيث تمكنوا من تهدئة الكلب الذي كان يعيش حالة من الرعب والإرهاق جراء ارتفاع درجة حرارة الطقس، وساعدوه على شرب الماء، ومن ثم استطاعوا قطع الحديد الذي كان يحاصر عنقه خلال 30 دقيقة فقط.

ولفت الدفاع المدني في دبي انه تم التأكد من عدم إصابة الكلب انه في حالة جيدة.