السيطرة على حريق في مستودع بصناعة عجمان

سيطرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان على حريق نشب أمس في مستودع أقمشة بمنطقة الصناعية الجديدة، ولم يسفر الحريق على أي إصابات بشرية.

وذكر العميد محمد علي السويدي بأنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب مساء أمس بالمنطقة الصناعية بإحدى مستودعات الأقمشة دون تسجيل لأي إصابات بشرية أو حتى وصول النيران إلى مستودعات أخرى مجاورة.

واثنى العميد بكفاءة وسرعة الاستجابة من قبل الفرق المشاركة من الدفاع المدني والتي شهدت مشاركة مركز الإدارة الرئيسي ومركز الجرف والصناعية ومساندة الدفاع المدني الشارقة ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان للتعاون في إخماد الحريق والقيام بعمليات التبريد خلال ساعتان امتدت من الثانية عشرة ولغاية الساعة الثانية صباحاً .

وأشار السويدي إلى أنه بعد الانتهاء من الحادث وعمليات التبريد تم تسليم الموقع لشرطة عجمان والتي باشرت بمهامها في الكشف ومعرفة الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق داخل مستودع الأقمشة داعياً كافة أصحاب المصانع والورش والمستودعات بضرورة الالتزام بمعايير التخزين وإجراءات الأمن والسلامة حفاظاً على أرواح العاملين بداخلها ومن ثم الممتلكات العامة.