وفاة مواطنة في حادث تصادم برأس الخيمة

لقيت مواطنة في عقدها الرابع مصرعها متأثره بإصاباتها البليغة بعد تعرضها لحادث تصادم مع مركبة على أحد طرق رأس الخيمة.

وتفصيلاً اشار العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إلى أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة 6:40 م يفيد بتعرض مركبتين لحالة تصادم بليغ، نتيجة السرعة الزائدة والدخول في الطريق دون التأكد من خلوه ، وفور ورود البلاغ تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث، وأسفر الحادث عن وفاة المواطنة وإصابة سائق المركبة الأخرى باصابة متوسطة، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد العميد الدكتور محمد الحميدي، قائدي المركبات ومستخدمي الطرق بضرورة اتباع القواعد والتعليمات المرورية التي تضمن سلامة الجميع من الحوادث المرورية والوقاية من وقوع الإصابات والوفيات، مطالباً إياهم بالقيادة الآمنة عبر التزامهم بقواعد السير والمرور، التي من شأنها تحقق أمن الطرق وتُحِد من الحوادث المرورية المهلكة، مؤكداً أهمية تجنب الانشغال بغير الطريق، مع الالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات، ناقلاً تعازيه الحارة لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للجميع السلامة المرورية.