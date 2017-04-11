إلزام 5 مواطنين وخليجي بـ «الخدمة المجتمعية» في أبوظبي

أمرت النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي بإلزام 5 مواطنين وخليجي مدانين في قضايا مرورية مختلفة بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة ثلاثة أشهر للمحكوم في القضية الأولى وشهر واحد لكل من المحكومين في القضايا الأخرى.

وذلك لإدانة ثلاثة منهم بتهمة تفحيص الويلات، مع اعتبار قيام أحدهم بالتفحيص بالقرب من ملعب أطفال كعامل مشدد للعقوبة، وإدانة الثلاثة الآخرين بتهم القيادة بتهور والتسابق.

أحكام

وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن محكمة بني ياس الجزائية كانت قد أدانت المتهمين في قضايا مرورية منفصلة، وأصدرت بحقهم أحكام بأداء تدابير الخدمة المجتمعية، وبناء عليه أمرت النيابة العامة بإلزام المتهم الأول بتأدية خدمة تعبئة الوقود لمدة ثلاثة أشهر، وإلزام ثلاثة من المتهمين بأداء خدمة تنظيف المساجد وصيانتها.

بينما أمرت بإلزام متهم واحد بتنظيم وتنظيف المكتبات العامة، والمتهم الأخير بتنظيف الميادين والشوارع العامة، وذلك لمدة شهر لكل من المتهمين في القضايا الخمس الأخيرة.

وأكدت النيابة العامة في أبوظبي أن الأعمال التي يكلف بها المحكومون في التدابير المجتمعية تهدف إلى النفع العام، وهي تحظى بتقدير الجميع لما تعود به من نفع على المجتمع، ولا تقلل من القيمة المجتمعية لمن يقومون بها بعكس التصرفات غير المسؤولة التي أدين بها المتهمين.

مشيرة إلى أن نوع الخدمة التي يلزم بها المدان تخضع لعدة معايير أهمها التهمة التي أدين بها، والمستوى التعليمي والمهني للمحكوم. وهي تهدف إلى احتواء المدانين وتقويم سلوكهم وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية بعيداً عن السجون مراعاة لمصلحتهم وسمعتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني.

تقارير

يذكر أن النيابة العامة تتلقى تقارير دورية من الجهات التي يتم تنفيذ التدابير المجتمعية فيها حول أداء المحكوم عليهم وسلوكهم ومدى انضباطهم والتزامهم بأداء الخدمة المجتمعية الملزمين بها.

وفي حال أوردت هذه التقارير عدم التزام المحكومين بتنفيذ الخدمة وفق المعايير الموضوعة من التزام سلوكي وانضباط عملي، تقوم النيابة بتقديم طلب إلى المحكمة باستبدال التدابير المجتمعية بعقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية، أو إكمال ما تبقى منها.