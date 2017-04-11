ضبط «سارقي عملاء البنوك» في عجمان

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان، بجهود أفراد إدارة التحريات والمباحث الجنائية، من إلقاء القبض على عصابة من أربعة أشخاص من الجنسية الإفريقية، بتهمة سرقة عملاء البنوك بعد أربع وعشرين ساعة من ورود البلاغ.

وحول تفاصيل الواقعة صرح العقيد عبدالله سيف المطروشي نائب مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية، بورود بلاغ من آسيوي يفيد بتعرضه للسرقة من داخل المركبة، بعد قيامه بسحب مبلغ مالي وقدره ستون ألف درهم من أحد البنوك في إمارة عجمان، ووضعه في المركبة، ثم قام بإيقافها في مواقف بمنطقة البستان، ونزل منها تاركاً المبلغ المالي بداخلها.

وعند عودته لاحظ وجود كسر في الزجاج الأمامي للباب الجانبي للسائق، وعدم وجود المبلغ المالي بداخلها. وعلى إثر ذلك توجه أفراد التحريات والمباحث الجنائية إلى مسرح الجريمة، وبالمعاينة تم التأكد من صحة المعلومات، وبناء عليه تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية للبحث عن الجناة وإلقاء القبض عليهم.

وبعد قيام فريق التحريات بالبحث المكثف وجمع الأدلة تم تحديد هوية الجناة ونوع المركبة المستخدمة في عملية السرقة، وتبين أن الجناة قاموا باستبدال مركبتهم في إمارة أخرى لإبعاد الشبهة عنهم بعد ارتكابهم الجريمة، وعليه تم إعداد كمين محكم للقبض عليهم.

حيث قام فريق التحريات بمراقبة المركبة، ليحضر أفراد العصابة المكونة من أربعة أشخاص، واستقلوا السيارة وتوجهوا إلى مجمع البنوك بإمارة أخرى، وبمتابعة رجال الشرطة لوحظ الجناة وهم يراقبون عملاء البنوك، فقام رجال الشرطة بإلقاء القبض عليهم بعد أن أبدوا مقاومة عنيفة محاولين الهرب، وتم إحالة ملف القضية والمتهمين إلى النيابة العامة.

وأشاد نائب مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية بكفاءة وخبرة رجال الشرطة، وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين في أقل من 24 ساعة من وقت ورود البلاغ، داعياً الجمهور إلى عدم ترك أي مبالغ مالية أو ممتلكات ثمينة داخل المركبة تجنباً لسرقتها.