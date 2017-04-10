سقوط مركبة في بحر الرمس ونجاة ركابها

نجا شابان من الجنسية العربية في العشرينات من العمر من الغرق إثر سقوط مركبتهما التي كانا يستقلانها مساء أمس في مياه بحر مدينة الرمس شمال رأس الخيمة.

وقال نائب مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد حسن إبراهيم، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا مساء أمس يفيد سقوط مركبة في مياه بحر مدينة الرمس.

وأوضح انه فور تلقي البلاغ تم إرسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني وأفراد فرع الانقاذ البحري وفريق السرب الثاني إلى مكان البلاغ، وتبين أن المركبة سقطت في مياه البحر.

وأضاف تمكن الشابان من الخروج وقام فريق الاسعاف الوطني باجراء الإسعافات الطبية لهما وهما بصحة وسلامة.

وأشار إلى أن سرعة تدخل رجال الشرطة بمساعدة الجهات المعنية ومساعدة المرأة التي كانت متواجدة في المكان والتي أبلغت الشرطة تم نجاتهمها من الغرق نتيجة سقوط مركبتهما داخل المياه.

وذكر أن السبب الرئيس وراء سقوط المركبة في البحر عدم وجود إنارة كافية في المكان ما أدى إلى عدم انتباه السائق أثناء القيادة وسقوط مركبته في البحر.

وأوضح أنه تم تحويل ملف الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، داعياً جميع قائدي المركبات الانتباه أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق خلال الفترة المسائية.