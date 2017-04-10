شاهد صاحب محل لبيع اللحم يقوم بتقليم أظافر رجليه بسكين التقطيع

قام قسم الصحة العامة في بلدية دبا الفجيرة، باغلاق محل لبيع اللحوم في المنطقة ، وإصدار مخالفة مالية بحقه لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية .

جاء ذلك بعد ان انتشر مقطع فيديو لبائع محل يبيع اللحوم، وهو يقوم بتقليم أظافر رجليه بسكين التقطيع الخاص باللحم، الذي قام بتصويره احد مواطنين المنطقة ، مما سبب في استياء عدد كبير من الناس ، ودفع بالبلدية الى اتخاذ اجراءاتها السريعة وإغلاق المحل ومخالفته لعدم تطبيقه للشروط الصحية .

حيث تحرص بلدية دبا دوما على الزام المسالخ ومحلات بيع اللحوم الاهتمام بالنظافة العامة، والحرص الدائم على تحقيق أعلى المعايير الصحية في خدمات الذبح وبيع اللحوم ، حفاظا على الصحة العامة .