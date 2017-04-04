محاسب بنكي يزوّر قسائم سحب أموال

باشرت محكمة جنايات دبي أمس نظر اتهام 4 آسيويين أحدهم يعمل محاسبا بأحد البنوك والآخرون هاربون، بارتكاب جناية استعمال محررات رسمية باسم الغير للانتفاع بها، وتزويرها، والاستيلاء على مال الغير.

وكشفت تفاصيل تحقيقات النيابة أن أحد المتهمين يعمل بأحد البنوك، يقوم بتغيير بيانات العملاء بحساباتهم والتي وصلت 9 قسائم سحب، ومن ثم يقوم المتهمون الآخرون بصرف مبالغ نقدية من حساباتهم والاستيلاء عليها، والتي تعدت مليوني درهم.

وذكر شاهد ويعمل زميلا للمتهم بالبنك أنه اكتشف عند مراجعته لمهمات المتهم، وجود اختلاف ببيانات العملاء بين المعاملات الورقية والمعاملات الإلكترونية، وبالتدقيق على هذه الحسابات تبين اختلاف التواقيع عليها وأن هذه المعاملات مشبوهة.