منع شاعر الأحاسيس من مواقع التواصل الاجتماعي

حكمت محكمة إستئناف أبوظبي الاتحادية اليوم، بمنع المتهم الملقب " بشاعر الأحاسيس" من الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمدة سنتين، كما وأيدت حبسه 3 أشهر و إلزامه بغرامة مالية قيمتها 250 ألف درهم و مصادرة المضبوطات.

وكانت محكمة أبوظبي الإتحادية الإبتداية حكمت في وقت سابق على المتهم بالحبس 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 250 ألف درهم مع مصادرة المضبوطات، وذلك لإدانته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإخلال بالآداب العامة بعدما أطلق المذكور قصيدة شعرية تنافي الآداب العامة، مستخدماً وسائل التواصل الاجتماعي، ما يمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب العامة، وإساءة استخدام التقنيات الحديثة وخاصة مواقع التواصل.

يشار إلى أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة، يعدّ ظرفاً مشدداً للعقوبة وفق القانون.