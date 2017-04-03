الخدمة المجتمعية لـ 4 مواطنين مدانين بقضايا مرورية في أبوظبي

أمرت النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي بإلزام 4 مواطنين مدانين في قضايا مرورية مختلفة تتضمن تهم القيادة بطيش وتهور وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، بتأدية الخدمة المجتمعية لمدد تتراوح بين شهرين وثلاث أشهر، حيث تم إلزام اثنين منهم بأداء الأعمال الزراعية، بينما إلزام اثنين أخرين بتعبئة الوقود للسيارات.

وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن محكمة بني ياس الجزائية كانت قد أدانت المتهمين الأربعة في قضايا مرورية منفصلة، وأصدرت بحقهم أحكام بأداء الخدمة المجتمعية، وبناء عليه أمرت النيابة العامة بإلزام اثنين من المتهمين بأداء خدمة تعبئة وقود السيارات لمدة ثلاثة أشهر لكل منهم، بينما أمرت بإلزام اثنين بتأدية الأعمال الزراعية لمدة شهرين للأول وثلاثة أشهر للثاني.

كما طالبت النيابة الجهات التي يتم تنفيذ التدابير المجتمعية فيها بتقديم تقارير شهرية حول أداء المحكوم عليهم وسلوكهم ومدى انضباطهم والتزامهم بأداء الخدمة المجتمعية الملزمين بها، مشيرة إلى أنها تملك الصلاحية في حال أوردت هذه التقارير عدم التزام المحكومين بتنفيذ الخدمة وفق المعايير الموضوعة من التزام سلوكي وانضباط عملي، أن تتقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية، أو إكمال ما تبقى منها.

وعبرت النيابة العامة عن أملها بأن يستفيد المحكومون من الفرصة التي يقدمها القضاء لتقويم سلوكهم وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية بعيداً عن السجون مراعاة لمصلحتهم وسمعتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني، مشيرة إلى أن مجالات تنفيذ الخدمة المجتمعية تتضمن الأعمال الإنسانية والتعليمية والبيئية والخدمية التي تستهدف النفع العام.