وفاة شخص وإصابة 10 آخرين في حوادث متفرقة وقعت في دبي

توفي شخص وأصيب (10) آخرين بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة في حوادث متفرقة وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في دبي.

وتفصيلاً قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه توفي شخص متأثراً بإصاباته البليغة في حادث اصطدام وقع بين شاحنتين عند الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس الماضي. وذلك نتيجة لعدم الانتباه والسرعة الزائدة، وقد اصطدمت شاحنة بأخرى كانت أمامها تسير ببطء بسبب وجود ازدحام مروري، الأمر الذي أدى إلى التصادم وانحشار ووفاة سائق المركبة المتسببة في الحادث.

وأشار إلى أن الحادث الثاني وقع عند الساعة (04:20) من مساء اليوم نفسه على شارع الامارات عند مخرج صيد الصقور بالاتجاه الى الشارقة، حينما تفاجأ سائق المركبة بكومة رمل (عرقوب) تكونت بسبب الرياح الشديدة، الأمر الذي أدى إلى الاصطدام بها، وأسفر الحادث عن إصابة (5) أشخاص بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أن الحادث الثالث وقع في الساعة (07:30) مساء يوم الخميس على شارع المدينة الجامعية بعد ملتقى زايد بن محمد، حيث اصطدمت مركبة تقودها امرأة بدراجة هوائية، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بسيطة تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف: وفي حادث آخر وقع على شارع دبي العين عند الساعة (12:15) فجر يوم الجمعة، أصيب شخص بإصابات بليغة نتيجة حادث اصطدام دراجته النارية التي كان يستقلها بالحاجز الحديدي الفاصل بين الشارعين. ومن خلال المعاينة اتضح بأن السائق كان يقود دراجته بسرعة زائدة ونتيجة لفقدانه السيطرة عليها اصطدمت بالحاجز ثم تدهورت، ومن جراء الحادث أصيب السائق بكسور بليغة في أجزاء من جسمه. وتم نقله بواسطة النجدة الجوية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال العميد سيف المزروعي، إن الحادث الخامس عبارة عن اصطدام بين مركبتين وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد عند الساعة (5:30) من صباح نفس اليوم، حيث ومن خلال المعاينة تبين أن الحادث وقع نتيجة انحراف المركبة المتسببة في الحادث إلى جهة اليمين واصطدامها بمركبة أخرى كانت تسير في المسار الصحيح، وأسفر الحادث عن إصابة سائق المركبة الثانية بإصابات بليغة.

وأشار إلى أن حادثاً آخر وقع في الساعة (14:30) مساء نفس اليوم على شارع الشيخ زايد قبل مركز الواحة. حيث نتيجة لعدم التأكد من خلو الطريق والتجاوز، تسببت مركبة في صدم أخرى كانت تسير في مسارها الصحيح، الأمر الذي أدى إلى اندفاع الثانية واصطدامها بالحاجز الحديدي الفاصل بين الشارعين ثم تدهورت. ونتج عن الحادث إصابة سائق المركبة الثانية بإصابات بسيطة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أما الحادث الأخير وقع عند الساعة (03:15) مساء يوم أمس السبت على شارع الإمارات بالاتجاه من دبي إلى أبوظبي قبل دوار شارع جبل علي لهباب، حيث نتيجةً للسرعة الزائدة فقد السائق السيطرة على مركبته الأمر الذي أدى انحرافها جهة اليمين واصطدامها بالحاجز الحديدي الفاصل بين الشارعين، مما أدى إلى اندفاعها واصطدامها بعمود الإنارة، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بإصابات بليغة نتيجة الكسور التي تعرض لها بسبب انحشاره في المركبة، وتم نقله بواسطة النجدة الجوية بعد إخراجه من المركبة عن طريق رجال الإنقاذ.