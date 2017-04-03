يعتديان على شرطي منعهما من ضرب شقيقتهما

باشرت محكمة جنايات دبي قضية خليجيين اعتديا على ملازم شرطة، بعد أن حاول منعهما من التعدي على شقيقتهما التي كانت موجودة بمركز الشرطة لتدوين إفادتها بشأن واقعة اعتداء، حيث حضر شقيقاها، واعتديا بالضرب عليها، ومن ثم تدخل أفراد الشرطة لفض الاشتباك وإبعاد المتهمين عنها، إلا أنهما قاوما بشدة واعتديا على أحد الضباط.

وفي تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في دبي، أوضح الملازم المجني عليه، أنه عند محاولته فك الاشتباك بينهم، اعتدى أحدهما عليه بدفعه حتى ارتطم جسمه بباب الغرفة، وأن زيه العسكري تلطخ بالدماء، لافتاً إلى أن أحدهما كان بحوزته شفرة حلاقة في فمه، وعند إخراجها أصيب بجروح ثم وضعها مرة أخرى في فمه، وهددهم بأنه سوف يبتلعها ما لم يسمح له بمشاهدة شقيقته.

ووجهت النيابة للمتهمين جناية الاعتداء على موظف عام في أثناء تأديته للوظيفة، فيما اعترفا في التحقيقات بالتهمة المنسوبة إليهما.