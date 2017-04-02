بالصور والفيديو: حريق في برج «فاونتن فيوز» بدبي

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن وجود حادث حريق في برج فاونتن فيوز "قيد الإنشاء" في شارع بوليفارد محمد بن راشد، مؤكدة أن الحريق تحت السيطره من قبل الدفاع المدني وأنه ولا يوجد مصابين، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الطرق البديلة.

من جانبه أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الدفاع المدني يسيطر على حريق أبراج فاونتين فيوز تحت الانشاء في داون تاون دبي وجاري تبريد الموقع.

وأوضح أن  وحدات الإسعاف متواجدة في الموقع و أنه لا يوجد بلاغ عن أي إصابات حتى اللحظة.

وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى بوليفارد محمد من راشد تقاطع السينما وتحويل الشوارع إلى الشارع العلوي ، كما تم إغلاق تقاطع رقم 7 المؤدي إلى برج خليفة و تحويل حركة المرور للموظفين إلى مواقف الأزياء.

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