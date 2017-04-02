بالصور والفيديو: حريق في برج «فاونتن فيوز» بدبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن وجود حادث حريق في برج فاونتن فيوز "قيد الإنشاء" في شارع بوليفارد محمد بن راشد، مؤكدة أن الحريق تحت السيطره من قبل الدفاع المدني وأنه ولا يوجد مصابين، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الطرق البديلة.

من جانبه أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الدفاع المدني يسيطر على حريق أبراج فاونتين فيوز تحت الانشاء في داون تاون دبي وجاري تبريد الموقع.

وأوضح أن وحدات الإسعاف متواجدة في الموقع و أنه لا يوجد بلاغ عن أي إصابات حتى اللحظة.

وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى بوليفارد محمد من راشد تقاطع السينما وتحويل الشوارع إلى الشارع العلوي ، كما تم إغلاق تقاطع رقم 7 المؤدي إلى برج خليفة و تحويل حركة المرور للموظفين إلى مواقف الأزياء.

وحدات الإسعاف متواجدة في موقع حريق #برج_فاونتن_فيو ولا يوجد بلاغ عن أي إصابات حتى اللحظة #البيان_القارئ_دائما https://t.co/fhjASaPw7s pic.twitter.com/D4NM43fP6J — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2017

قوات الدفاع المدني تخمد اللهب في أبراج فاونتين فيو تحت الانشاء وتواصل عمليات التبريدhttps://t.co/fhjASaPw7s#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rumLWkuXoX — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2017

#خليفة_بن_دراي المدير التنفيذي لإسعاف #دبي في تصريح لعملية إسعاف المصابين وسرعة استجابة الإسعاف الميداني دون نقلهم للمستشفى @dubaimediainc pic.twitter.com/YhWpTGEMWI — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2017