بالصور والفيديو: حريق في برج «فاونتن فيوز» بدبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن وجود حادث حريق في برج فاونتن فيوز "قيد الإنشاء" في شارع بوليفارد محمد بن راشد، مؤكدة أن الحريق تحت السيطره من قبل الدفاع المدني وأنه ولا يوجد مصابين، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الطرق البديلة.
من جانبه أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الدفاع المدني يسيطر على حريق أبراج فاونتين فيوز تحت الانشاء في داون تاون دبي وجاري تبريد الموقع.
وأوضح أن وحدات الإسعاف متواجدة في الموقع و أنه لا يوجد بلاغ عن أي إصابات حتى اللحظة.
وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى بوليفارد محمد من راشد تقاطع السينما وتحويل الشوارع إلى الشارع العلوي ، كما تم إغلاق تقاطع رقم 7 المؤدي إلى برج خليفة و تحويل حركة المرور للموظفين إلى مواقف الأزياء.
وحدات الإسعاف متواجدة في موقع حريق #برج_فاونتن_فيو ولا يوجد بلاغ عن أي إصابات حتى اللحظة #البيان_القارئ_دائما https://t.co/fhjASaPw7s pic.twitter.com/D4NM43fP6J— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2017
قوات الدفاع المدني تخمد اللهب في أبراج فاونتين فيو تحت الانشاء وتواصل عمليات التبريدhttps://t.co/fhjASaPw7s#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rumLWkuXoX— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2017
اللواء #عبدالله_خليفة المري واللواء خبير راشد ثاني المطروشي يتواجدان في #حادث #حريق #برج_فاونتن_فيو قيد الانشاء#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EyKbZUPzQ8— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2017
المقدم #احمد_عتيج من #الدفاع_المدني في تصريح عن عملية إجلاء المحاصرين في حريق #برج_فاونتن_فيو في #داون_تاون #دبي@dubaimediainc pic.twitter.com/9g4BJG0Fwa— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2017
#خليفة_بن_دراي المدير التنفيذي لإسعاف #دبي في تصريح لعملية إسعاف المصابين وسرعة استجابة الإسعاف الميداني دون نقلهم للمستشفى @dubaimediainc pic.twitter.com/YhWpTGEMWI— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2017
اللواء خبير #راشد_ثاني_المطروشي " الدفاع المدني سرعة إستجابة وسيطرة كاملة واسعاف المصابين في وقت قياسي"#برج_فاونتن_فيو@dubaimediainc pic.twitter.com/d4sEM14PhE— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2017
الدفاع المدني ينقذ ثلاثة عمال حاصرتهم النيران في #برج_فاونتن_فيوhttps://t.co/CkoRmKybcG#البيان_القارئ_دائما@DCDDubai pic.twitter.com/s6fDVkmaZA— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2017