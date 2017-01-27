راعٍ يسرق ليسدد فواتير الترفيه

لم يجد راعي أغنام آسيوي، مصدر دخل لتسديد فواتير تردده على الملاهي الليلية، سوى امتهان سرقة شقق العزاب، وتحديداً، عندما يكونون نياماً، من خلال التسلل إليها ليلاً، للاستيلاء على هواتفهم المتحركة ومحافظ نقودهم، بالاشتراك مع متهمين آخرين، تقاسموا أدوار المراقبة والدخول للشقة وقيادة سيارة للهرب، وفق ما كشفت عنه النيابة العامة، التي أحالتهم أمس إلى محكمة الجنايات في دبي.

قضايا مماثلة

وجاء في أمر الإحالة، أن الراعي ومعاونيه متورطون في أكثر من قضية مماثلة في الأسلوب الإجرامي، وذلك استناداً إلى محاضر مسجلة لدى الشرطة، حيث أفادت النيابة العامة بتلقيها أكثر من 30 بلاغاً عن سرقات هواتف متحركة ومحافظ نقود من شقق سكنية للعزاب، تتركز في منطقة الرفاعة، التي يسكنها الراعي، الذي أقر لدى استجوابه بعد ضبطه، بمسؤوليته عن عدد من هذه البلاغات.

كما أقر في التحقيقات، أنه خلال شهر أغسطس الماضي، اتفق مع 3 متهمين آخرين على سرقة هواتف نقالة، وخططوا للسرقة من البنايات والفلل السكنية، وكانت الخطة تقضي بالتوجه إلى مكان الجريمة بسيارة أحدهم، حيث استهدفوا منطقة الرفاعة، وبدؤوا البحث عن الشقق غير محكمة الإغلاق للدخول إليها أثناء نوم ساكنيها، حيث يتسلل الراعي إلى داخلها ويسرق الهواتف ومخابئ النقود، ويتقاسمها مع شركائه، قبل الاتصال مع 3 متهمين آخرين اعتادوا على شراء الأجهزة المسروقة منهم، وإرسالها لبلدهم لبيعها هناك.

ونظرت محكمة الجنايات، قضية للصوص الـ 4، والتي اتهمتهم النيابة العامة فيها بسرقة 3 هواتف، ومبالغ نقدية وبطاقات شخصية ومصرفية عائدة لثلاثة آسيويين أثناء نومهم في شقتهم.

وذكر المجني عليهم للنيابة، أنهم تفاجؤوا لدى استيقاظهم صباحاً، باختفاء متعلقاتهم الشخصية من نقود وهواتف وبطاقات شخصية ومصرفية من الغرفة التي كانوا ينامون فيها، موضحين للشرطة أنهم لم يشعروا بدخول اللصوص أو خروجهم وقت تنفيذ جريمتهم.

اعتداء

وفي قضية ثانية، كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، عن تعدي موظف آسيوي على أحد أفراد الأمن في شرطة دبي، أثناء إلقاء القبض عليه، واثنين آخرين من جنسيته، بتهمة حيازة مؤثر عقلي، عبارة عن 5 أكياس تحتوي على 8.6 غرامات من مادة الميثامفيتامين.

وشهد الشرطي المجني عليه، أنه بعد إلقاء القبض على المتهمين، ولدى جلبهم إلى إدارة مكافحة المخدرات، ونزولهم من الدورية، اندفع المتهم ناحيته ولكمه في وجهه، وحاول توجيه عدة لكمات له، والمثير في الأمر، أن المتهم برر اعتداءه على الشرطة بأنه كان يمزح.