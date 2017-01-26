وفاة آسيوي برأس الخيمة بعد غرق شاحنته في البحر

لقي سائق شاحنة يدعى 'ش.أ.خ' في العشرينيات من عمره مصرعه بعد أن غرقت شاحنته في مياة البحر بأحد مناطق رأس الخيمة .

وفي التفاصيل قال الملازم أول محمد سعيد الشحي مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي بالإنابة بمركز شرطة شعم الشامل أنه ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة يفيد بتعرض احدى الشاحنات للغرق وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف الوطني لمكان البلاغ.

حيث تبين انه نتيجة تهشم جزء من أرضية الأسفلت أثناء تحميل الشاحنة لمعدات من احد الموانئ ادى الى انزلاقها وسقوطها في مياه البحر مما اسفر عن غرق السائق الاسيوي ووفاته وتم نقل الجثة الى المستشفى تمهيدا لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الاصول المتبعة ، كما تم تحويل ملف الحادث الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة