144 حادثا مروريا في فترة الضباب الصباحية بدبي

سجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي خلال فترة الضباب 144 حادث مرورية وقعت في مناطق متفرقة بإمارة دبي منذ السادسة وحتى العاشرة صباح اليوم(الخميس)، فيما تلقت الإدارة 1257 مكالمة هاتفية في الفترة ذاتها.

وناشد المقدم محمد جمعه أمان مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات جميع السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الجو لاسيما خلال أوقات الضباب، مطالبا إياهم باستخدام الإضاءة الخاصة بالضباب، واستخدام الإشارة الدالة على الانتقال عند التحرك من مسرب إلى آخر.

وأكد المقدم جمعة على أهمية استخدام جميع المركبات للأنوار في ساعات الصباح الباكر عند الخروج إلى العمل ، وتجنب استخدام الإشارات الأربع إلا عند وقوع حادث أو لتحذير السائقين الآخرين من وجود شيء غير عادي على الطريق، حيث يؤدي استخدام الإشارات الأربع بصورة متواصلة خلال الضباب إلى حرمان قائد المركبة من استخدام تلك الإشارات لتحديد نيته تغيير مساره أو التحذير من أية طوارئ على الطريق.

ونبه السائقين إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كاف.