"مدني أم القيوين" يسيطر على حريق في شقة

ارتكزت رسالة الإمارات منذ تأسيسها على السلام والإنسانية والتعايش مع الآخر، ومد يد العون والمساعدة للدول والشعوب الفقيرة والمحتاجة، وكانت أيادي الدولة البيضاء دائماً ممدودة للجميع بالخير ولا تزال عطاءً بلا حدود، لم تميز يوماً بين عرق أو دين بل عمت عمليات الإغاثة التي قدمتها كل أصقاع الأرض.