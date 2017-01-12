"مدني أم القيوين" يسيطر على حريق في شقة

سيطرت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني في أم القيوين على حريق اندلع في إحدى الشقق السكنية بمجمع سكني بمنطقة الإذاعة في الإمارة.
وأكد مصدر مسئول بالدفاع المدني أن الحادث لم تسفر عنه إصابات ؛وإنما خسائر مادية بسيطة ، فتم تبريد المكان وتسليم الحادث إلى الجهات الشرطية في الإمارة لاستكمال التحقيقات وعمل اللازم لمعرفة ملابساته .
"مدني أم القيوين" يسيطر على حريق في شقةhttps://t.co/xnbWWW6EX4#البيان_القارئ_دائما@CivilDefenceUAE pic.twitter.com/xhIBcgQLJl— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 12, 2017