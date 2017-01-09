4 أفارقة يعترضون مركبة نقل أموال بالسلاح الأبيض

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس أربعة أفارقة عاطلين عن العمل بتهمة الشروع في السطو على سيارة نقل أموال أثناء انتظارها أمام أحد البنوك في منطقة ديرة، مبينة أن اثنين منهم اعترضا طريق الموظفين العاملين في شركة النقل أثناء خروجهم من البنك وبحوزتهم حقائب تحتوي على 10 ملايين درهم.

وذكرت أن سرعة تصرف الموظفين في إدخال حقائب الأموال داخل السيارة حالتا دون إتمام الجريمة، وتعرض أحدهم إلى الطعن بسكين استخدمها الجناة في عملية الهجوم عليهم.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين خططوا مع آخر هارب لسرقة المبالغ من المركبة المذكورة أثناء توقُّفها أمام أحد البنوك في منطقة ميدان بني ياس، وأعدوا لذلك مركبة خاصة لتسهيل عملية الهرب، وسكاكينَ لاستخدامها في الاعتداء على القائمين على عملية النقل، وتربصوا بهم ليلاً، وفور خروجهم من البنك حاملين معهم المبالغ النقدية التي أحضروها من أحد الصرافات الآلية، اعترض طريقهما اثنان من المتهمين باستخدام السكاكين، وتعرض أحدهما إلى طعنة في بطنه بعد فشل الجريمة بسبب سرعة إدخال المبالغ المالية إلى المركبة وعدم فتح الباب لهم بالرغم من محاولتهم القيام بذلك.

تهديد بالقتل

واتهمت النيابة العامة آسيوييْن بتهديد ثالث بالقتل، حال رفضه إشراك أحدهما في رخصة مطعم عائدة للمجني عليه.

أفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة بأنه شريك في مطعم بالمدينة العالمية، وأنه أثناء تواجده في سكنه في المدينة عينها أكتوبر الماضي، حضر إليه شريكه في المطعم، وبرفقته شقيقاه المتهمان في القضية موضوع الدعوى، مضيفا أن المتهمين طالباه بإشراك أحدهما في رخصة المطعم، ولكنه رفض ذلك، وأصرّ على رفضه، فتعرّض للسب والتهديد بالقتل إذا لم ينفذ طلبهما.

خيانة أمانة

وباشرت الهيئة القضائية في «الجنايات» محاكمة مفتش مؤقت في دائرة حكومية بتهمة اختلاس ملابس وقراط للأذن وقلادة، وجدت بحوزته بسبب وظيفته المتعلقة بالتفتيش على محلات المجني عليهما في القرية العالمية، حيث تحفظ عليها تمهيداً لمصادرتها وإيداعها في مستودع الدائرة بحجة أنها مقلدة.