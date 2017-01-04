جثامين الشباب الإماراتيين الذين توفوا بالسعودية تصل بعد منتصف الليل

ستصل جثامين الشباب الإماراتيين الثلاثة الذين لقوا حتفهم إثر حادث أليم في الإحساء بالمملكة العربية السعودية، وهم ( سالم أحمد الشامسي، حميد عبدالله الكعبي، وسلطان محمد الكعبي ) في الساعة 12:30 صباح الخميس.

وستؤدى صلاة الجنازة يوم الخميس بعد صلاة العصر وذلك في مسجد حموده بن علي (خلف الجيمي مول)، فيما سيكون دفن الفقيدين ( سالم الشامسي وحميد الكعبي ) بمقبرة الظواهر بالجيمي، وسيتم دفن ( سلطان الكعبي ) بمقبرة الفوعة.

وكانت وزارة الداخلية أعربت عن أسفها لوفاة 3 من مواطني الدولة وإصابة آخر نتيجة تعرض مركبتهم للاصطدام بشاحنة في المملكة العربية السعودية الشقيقة في منطقة الاحساء.

وأشار العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية إلى أن معظم الحوادث المرورية التي يتعرض لها مواطنو الدولة خارج البلاد هي حوادث صدم وتصادم أو تدهور، إضافة إلى تأثير الأحوال الجوية والتقلبات خاصة في مثل هذه الأوقات من السنة، موضحا ان من أهم أسباب الحوادث بالمجمل داخلياً وخارجياً والتي للأسف تتكرر هي السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ خاصة في أماكن تواجد الشاحنات، وفي بعض الأحيان تكون التحويلات وأعمال الطرق، ووعورة المنطقة سبباً من أسباب الحوادث.