بالفيديو: شرطة الشارقة تكشف عن جريمة مروعة وقعت منذ 10 سنوات

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة سلسلة من الجرائم من بينها جريمة وقعت منذ عشر سنوات ارتكبها شخص آسيوي وغادر الدولة فيما المجني عليه عربي الجنسية تعرض لـ15 طعنة ومن ثمً للنحر.

كشف ذلك العقيد محمد راشد بيات مدير العمليات في شرطة الشارقة وقال أن اسم العملية «يقين العدالة» كما تحدث عن جريمة أخرى وهي عصابة السطو على مركبات نقل الأموال.

كما كشفت شرطة الشارقة عن ضبط عصابة أفريقية تخصصت في السطو على مركبات نقل الأموال حيث تمكنوا من سرقة مليون وقرابة ثلثمائة ألف درهم خلال شهر ديسمبر الماضي و وتبين أن عدد المتورطين 19 شخص تم الضبط متلبسين في عملية والإمساك بهم بعد اشتباك مع الشرطة.

وكانت سيارة نقل أموال تم السطو عليها في شارع الملك عبد العزيز والثاني في شارع مويلح والثالث في منطقة الاتحاد والرابع في منطقة مويلح وتم ارتكاب ثلاثة جرائم في يوم واحد.

الرائد محمد الشامسي يكشف عن تفاصيل قتل صاحب سوبرماركت pic.twitter.com/rjrqufkj5p — شرطة الشارقة (@ShjPolice) January 4, 2017

النقيب عارف راشد بيات يكشف عن ملابسات قضية السطو المسلح على مركبات نقل الاموال pic.twitter.com/BGB4bc1O9T — شرطة الشارقة (@ShjPolice) January 4, 2017

العقيد العاجل خلال المؤتمر الصحفي يكشف تفاصيل الضبط على جريمة يقين العدالة قتل منذ 10 سنوات pic.twitter.com/VtJU0nuQlK — شرطة الشارقة (@ShjPolice) January 4, 2017