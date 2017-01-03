العثور على جثة شخص بأحد فنادق الشارقة

تحقق شرطة الشارقة في وفاة رجل اربعيني ، وجدت جثته في غرفة يقيم بها في فندق بالشارقة ،دون العثور على أي أدلة واضحة على سبب الوفاة.

وتفصيلاً، تلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بالحادث، حيث وصلت فرق الشرطة والبحث والمختبر الجنائي والوحدات المختصة والإسعاف الوطني والإنقاذ إلى الفندق، و وجدوا الرجل بلا حراك ، وتم نقله إلى مستشفى الكويت حيث اعلنت وفاته .

ومن جهتها، قامت فرق البحث والمختبر الجنائي برفع البصمات والأدلة والآثار الموجودة في مسرح الحادث، وتولت الشرطة التحقيق للبحث في أسباب الوفاة ، وكشف ملابساتها، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراءها وأمر وكيل النيابة بتحويل الجثة إلى المختبر الجنائي للتعرف إلى الأسباب الحقيقية والدقيقة التي أدت إلى وفاته.

يذكر ان المتوفي قدم الى الدولة زائرا برفقة عائلته التي غادرت فيما كان يستعد هو للحاق بهم عبر مطار دبي الدولي، و ان احد اصدقائه اكتشف الامر عندما جاء لزيارته في الفندق وتم على الفور اخطار الفندق والاتصال بالشرطة والاسعاف.