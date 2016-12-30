تفاصيل مقتل شخص والقبض على المتهمين في أبوظبي

تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط اثنين من الجنسية الآسيوية في وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة من وقت ارتكاب الجريمة، حيث قام المتهمان بقتل زميل لهما انتقاماً لخلافات في موطنهم باستخدامهما آلة حادة تم استخدامها في قتل الضحية ومحاولة إخفاء أداة الجريمة.

وأشاد اللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، بجهود الإدارة العامة للعمليات الشرطية ممثلة في مديرية شرطة المنطقة الغربية لما تبذله من جهود كبيرة وبناءة في الوقاية من الجريمة ومكافحتها بكافة الوسائل والآليات وبطرق ناجحة تتناسب مع أفضل النظريات والممارسات العالمية في مجال مكافحة الجريمة.

وأضاف مدير عام شرطة أبوظبي أن الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة المنطقة الغربية تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثة لآسيوي في إحدى المناطق بمنطقة الرويس، ولدى انتقال فرق التحري والمتابعة الجنائية تم معاينة مسرح الجريمة وجمع الآثار وعلامات الاستدلال واستكمال تفاصيل التحقيق، حيث تبين أن المجني عليه هو "ب، ب" عامل آسيوي على كفالة إحدى المؤسسات العاملة في المنطقة الغربية، وتم جمع المعلومات وبعد تحليل المعطيات تبين أن المدعو "ب، ل" والمدعو "ف، ش" من نفس بلد المجني عليه ويعمل المتهمان في نفس الشركة وعلى كفالتها.

وتابع المدير العام أن حادثة القتل وقعت بسبب خلافات عائلية بين عائلة المجني عليه وأحد المتهمين ليتفق مع زميله في التخلص من الضحية بعد قتله، حيث قام القاتل بضرب الضحية على رأسه بقطعه من الحديد قام بتحضيرها بشكل مسبق أدت الى احداث قطع جسيم في الرأس ونزيف كبير أدى الى مصرع الضحية على الفور، وقام المتهم بالقتل وبمساعدة شريكه بإخفاء أداة الجريمة في أحد منافذ الصرف الصحي في محيط ارتكاب الجريمة وقاما بالتخلص من الملابس التي تحمل آثار الجريمة بنفس الطريقة.

وأكد اللواء الشريفي انه وباعتراف المتهمين تم الوصول الى أدوات الجريمة التي تخلص منها الجناة واسترجاعها واخضاعها للفحص الجنائي كأدوات جريمة وتحريزها في ملف المتهمين، وتم ضبط وتحريز كامل المضبوطات واستكمال التحقيقات مع المتهمين تمهيداً لتحويلهم الى الجهات القضائية المختصة.