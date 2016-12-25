شرطة وجمارك أبوظبي تضبطان 213 كغ مخدر"حشيش"

تمكنت شرطة وجمارك أبوظبي من ضبط سائق آسيوي حاول تهريب كمية من مخدر الحشيش بسيارة شاحنة كان يقودها عبر أحد منافذ الدخول البرية إلى إمارة أبوظبي، والتي تبين لاحقاً وخلال التحقيقات أن الكمية المهربة في الشاحنة تعود لمروج مخدر الحشيش "ع، ص، ع خليجي، عاطل عن العمل" كان تحت مراقبة ومتابعة رجال مكافحة مخدرات بشرطة أبوظبي، ليتم ضبطه وسائق الشاحنة أداة التهريب عبر المنفذ الحدودي.

وتفصيلاً، قالت شرطة أبوظبي إنه بعد ورود معلومات عن ضبط جمارك أبوظبي العاملة في المنفذ المختص وتفتيش الشاحنة، تم العثور على كمية مخدر الحشيش التي بلغ وزنها التقريبي "213 كيلو غرام"، تعود لمروج مخدر الحشيش "ع، ص، ع خليجي، عاطل عن العمل" والذي كان تحت مراقبة ومتابعة رجال مكافحة مخدرات بشرطة أبوظبي.

وتحركت رجال مكافحة المخدرات التابعة لشرطة أبوظبي إلى مكان احتجاز الشاحنة وجرى تحريز المضبوطات والمتهم والبدء بالتحقيق معه، حيث قام بإخفاء الحشيش المهرب بطريقة احترافية داخل الشاحنة، وتم ضبط المخدرات والشاحنة كأداة جرمية لاستكمال التحقيق.

ونوه اللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي بالجهود التي قام بها فريق الضبط والتحري من شرطة أبوظبي وجمارك أبوظبي في ضبط الكمية وتوقيف المهربين.

وأشاد بمستوى التنسيق والتعاون بين شرطة أبوظبي والجمارك في إمارة أبوظبي من أجل توفير أقصى سبل حماية المنافذ الحدودية من خلال تنظيم الدورات المتخصصة المشتركة في عمليات المراقبة والتفتيش والاشتباه، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والتي تؤدي الى الوصول الى أفضل المخرجات من أجل حماية المجتمع والشباب من أخطار و ويلات المخدرات.

وأوضح الشريفي : نعمل دائماً بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والجهات المحلية من أجل حماية المجتمع من الجريمة من خلال توفير أقصى الإمكانيات والتشاور وعقد الاجتماعات لوضع أفضل الآليات والسبل لحماية المجتمع.

وأضاف أن مهربي المخدرات يستهدفون قطاعات الشباب للترويج لسمومهم ولا يهمهم إلا جمع المال بغض النظر عما يلحقون من ضرر بالشباب، وتحويلهم إلى ضحايا الإدمان القاتل وضياع مستقبل الشباب من الضحايا.