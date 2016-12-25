ضبط شخصين يدعيان القدرة على مضاعفة الأموال في عجمان

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخصين من النسية الآسيوية ( ي.م.م ) و ( ف.ر.ا ) بتهمة النصب والاحتيال بادعائهما القدرة على مضاعفة الأموال نظير مبلغ مالي.

وصرح العقيد عبد الله سيف المطروشي نائب مدير عام العمليات الشرطية حول هذه الواقعة عن ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخصين من الجنسية الآسيوية يدعيان قدرتهما على مضاعفة الأموال، وذلك بعرض مجموعة من الأوراق السوداء من فئة الدولار الأمريكي لبيع مبلغ وقدره مليون دولار أمريكي مقابل 500 ألف درهم إماراتي، بحجة أنها تحتاج إلى مادة لتتحول من أوراق سوداء إلى دولارات حقيقية.

على الفور تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية وقام بنصب كمين لضبط المشتبه بهم، حيث تمت مداهمة الموقع وضبط الجناة بحوزتهم مجموعة من الرزم عليها طبعة الدولار الأمريكي، وتم إلقاء القبض عليهم متلبسين في الفندق الذي اتخذوه مقراُ لتنفيذ عمليات الاحتيال، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المتهمين وملف القضية إلى النيابة العامة.

من جهته أشاد نائب مدير عام العمليات الشرطية بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على الجناة، داعياً الجمهور إلى التبليغ عن أي حادثة أو أشخاص يشتبه بهم، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.