وفاة طفل مواطن دهساً بالخطأ في رأس الخيمة

توفي مساء اليوم طفل مواطن لا يتجاوز عمره خمس سنوات في منزل ذويه في رأس الخيمة إثر تعرضه لحادث دهس.

وأشار العقيد عارف الكاز رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات في تمام الساعة 7:45 مساءً، يفيد بتعرض طفل مواطن (م.أ.ل) للدهس في منزل ذويه، وعلى الفور تحركت فرق الإسعاف والإنقاذ وسيارات الشرطة لموقع المنزل، حيث تبين أن والدة الطفل كانت تهم بالخروج من منزلها، وأثناء تحركها بالسيارة ناحية المدخل الرئيسي، دهسته من دون أن تشعر، وقامت على الفور بنقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة لحظة الحادث.

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وأضاف مدير مركز شرطة المعمورة الشامل أنه تم التواصل مع الجهات المختصة لاستلام ملف القضية واستكمال بقية الإجراءات القانونية، كما تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهل الطفل، داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مبيناً أن حوادث دهس الأطفال من قبل ذويهم وداخل منازلهم تقع ولكن بصورة ضئيلة جداً، وهي حوادث فردية، لا ترتقي لتكون ظاهرة.

ودعا العقيد عارف الكاز الأسر كافة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء الخروج من المنزل والتأكد بأن أطفالهم داخل المنزل وفي مأمن عن السيارة أثناء تحركها من المواقف الداخلية للمنزل، وكذلك الحرص على استخدام وسائل السلامة الموجودة في المركبات من كاميرات الرجوع للخلف، واستشعارات التوقف (الحساسات)، وقيادة المركبة بشكل بطيء جداً في المواقف الداخلية للمنازل مع أخذ الحذر والنظر عبر المرايا الجانبية والخلفية، والمنطقة المحيطة بالمركبة، وفتح النوافذ الجانبية لرؤية أوضح، وقدرة أكبر على سماع أي صوت للأطفال، في حال قدر وجودهم في الخارج، متمنياً السلامة للجميع.