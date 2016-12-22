3 سنوات سجناً لأم حاولت بيع طفلتها بـ10 آلاف درهم

قضت محكمة جنايات أبوظبي، بسجن أم من جنسية آسيوية 3 سنوات بعد إدانتها بمحاولة بيع طفلتها الرضيعة مقابل 10 آلاف درهم، لتورطها في ديون.

وقد تم اعتقال الأم برفقة المتهمة الثانية (الوسيطة) بعد أن تنكرت شرطية سرية على مدى يومين بشخصية مشترية والتقت بالأم والوسيطة التي حاولت من جهتها تسريع إنهاء الصفقة، وبعد أن اتفق الطرفان على المبلغ، تم تحديد اليوم الذي يليه موعداً لإتمام الصفة وتسليم الطفلة والمبلغ المالي.

وفي الموعد المحدد حضرت أم الطفلة برفقة الوسيطة، حيث التقتا الشرطية السرية مجدداً من أجل تسليم الطفلة كما تم الاتفاق، وعندما أعطت الأم طفلتها للشرطية لتمسكها، داهم رجال الأمن الموقع واعتقلوا الأم والمتهمة الثانية (الوسيطة).

وخلال التحقيقات حاولت الأم إنكار التهم المنسوبة إليها، وبمواجهتها بأقوال المتهمة الثانية والشرطية السرية، ادعت بأنها لم تكن تنوي حقاً بيع طفلتها، وإنما الحصول على المبالغ المالية والهروب دون تسليهما في نهاية المطاف.