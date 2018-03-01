تكريم 100 مؤسسة وشخصية في حفل ختام فعاليات شهر الابتكار في العين

نظمت جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل صباح أمس الحفل الختامي لفعاليات شهر الابتكار برعاية كريمة من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية على مسرح مكتبة زايد المركزية في منطقة العين. وذلك بحضور حمدة المحمود البلوشي المدير العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومحمد سالم الظاهري مستشار مدير دائرة التعليم والمعرفة، وسالم عبد العزيز الكثيري مدير مكتب العين التعليمي، وشيخة المهيري مديرة إدارة المكتبات بالإنابة بدائرة إدارة المكتبات بالإنابة بدائرة أبوظبي للثقافة والسياحة ونخبة من الضيوف وأولياء الأمور والإعلاميين.

بدأت فعاليات الحفل بافتتاح معرض "العين تبتكر"، حيث قام الطلبة بشرح أفكارهم الابتكارية أمام الحضور. كما تضمن الحفل مجموعة من الفعاليات التي تعنى بتكريم المشاركين في شهر الابتكار ومنها فعالية السجادة الحمراء والتي تم فيها تكريم جميع الطلاب المشاركين من المدارس بمجرد دخولهم لمقر الاحتفال وذلك عبر مرورهم على السجادة الحمراء. إضافة إلى معرض نخبة المبتكرات المتميزة للمدارس المشاركة بواقع ابتكار لكل مدرسة.

كما انتقل بعدها الحضور والمشاركون للمسرح حيث كانت لراعية الحفل الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان كلمة ألقتها حمدة المحمود نيابة عنها وجاء فيها تقديم الشكر والثناء لكافة الجهات المشاركة في إنجاح فعاليات شهر الابتكار. وأشادت بدعم وجهود المؤسسات التربوية في تحفيز الطلبة على الإبداع والابتكار، وتشجيعهم على العطاء. وهنأت الفائزين بمسابقة أفضل فكرة طرحتها مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية ومسابقة خارج الصندوق الذين تجاوز عددهم 55 فائزا.

وقامت بعدها حمدة المحمود البلوشي ومحمد الظاهري وسالم الكثيري بتكريم الداعمين لشهر الابتكار والإعلامين والمشاركين في التنظيم، كما تم تكريم الفائزين من طلبة المدارس وأصحاب الهمم، والمشاركين في معرض " العين تبتكر "، حيث تجاوز عدد المدارس المشاركة 40 مدرسة، وأكثر من 200 طالب وطالبة مشارك.

واختتمت فعاليات حفل ختام شهر الابتكار بإطلاق الدعوة للمشاركة في شهر القراءة والذي سيطلق سنويا في شهر مارس، ودعوة الجميع للمبادرة والتفاعل مع برامج مكتبة أجيال المستقبل في جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، وكرنفال القراءة السنوي على مستوى مدارس مكتب العين التعليمي.



