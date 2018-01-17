قريباً في الإمارات... «سايبر نايف» سلاح يبدّد الأورام

عرضت هيئة الصحة في دبي عبر منصة الابتكار الصحية خلال فعاليات منتدى دبي الصحي، جهاز «سايبر نايف» للجراحة الشعاعية، والذي يعتبر الأحدث من نوعه عالمياً وسيتوافر قريباً في الإمارات.

ويستهدف الجهاز الجديد الأورام المتحركة في المناطق الدقيقة من الجسم، وخاصة في منطقة القلب والصدر.

وتبلغ كُلفة الجهاز الذي عُرض ضمن منتدى دبي الصحي الثاني والذي اختتم فعالياته أمس، نحو 12 مليون دولار.

وتستطيع تكنولوجيا الجهاز تدمير الخلايا السرطانية بدقة عالية، دون التأثير في الخلايا السلمية، وهذا ما يميزه عن الإصدارات الأقدم أو الأجهزة المماثلة.

ويعتبر جهاز سايبر نايف بديلاً عن الجراحة، ويتمكن من تدمير الخلايا السرطانية المستهدفة بنسبة تفوق 90 في المئة.

كما تُجرى العملية للمريض من دون تخدير، إذ يحتاج المريض من ثلاث إلى خمس جلسات حسب درجة انتشار المرض، ولا تتجاوز طول جلسة العلاج الواحدة 10 دقائق، ويستطيع المريض مغادرة المستشفى في نفس اليوم.