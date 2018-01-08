فيديو.. أمطار الخير تهطل على مناطق متفرقة من الدولة

شهدت بعض مناطق الدولة اليوم سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، حيث شهدت مناطق الخوانيج ورأس الخور وطريق محمد بن زايد في دبي هطول أمطار غزيرة.
كما شهدت منطقة الظفرة هطول أمطار متوسطة.
#أمطار_الخير تهطل على منطقة غليلة - رأس الخيمة@NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/52mekzblyM— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 8, 2018
#أمطار_الخير تهطل على منطقة الممزر - #دبي@NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/50ddmMwHi2— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 8, 2018
#أمطار_الخير— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 8, 2018
خور خوير - رأس الخيمة@NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UouZhXyV9O
#أمطار_الخير— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 8, 2018
مزهر - دبي@NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bT7UkIkcNK
حاليا سقوط الأمطار المتوسطة على طريق محمد بن زايد المؤدي الى #الشارقة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 8, 2018
تصوير: محمد الزرعوني#أمطار_الخير#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XjFdDFZhjn
الأمطار قبل قليل في منطقة القوز - #دبي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2y3uwNFPEo— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 8, 2018
#أمطار_الخير— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 8, 2018
البرشاء - #دبي@NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3sPKv6K7nH
#أمطار_الخير— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 8, 2018
طريق العين #دبي@NCMS_media #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WD4nVGAUnf