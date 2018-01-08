فيديو.. أمطار الخير تهطل على مناطق متفرقة من الدولة

المصدر:
  • دبي - البيان الإلكتروني
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شهدت بعض مناطق الدولة اليوم سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، حيث شهدت مناطق الخوانيج ورأس الخور وطريق محمد بن زايد في دبي هطول أمطار غزيرة.

كما شهدت منطقة الظفرة هطول أمطار متوسطة.

 

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