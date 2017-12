"ليالي السَّعَدْ".. قصيدة لـ محمد بن راشد

ليالي السَّعَدْ يــالـيـالـي الــسَّــعَـدْ طـايـرْ الـشُّـوقْ غَــرَّدْ والـهـوىَ الـحـلوْ كـلِّهْ عـنـدْ ظـبـيْ الـسِّليلْ طَــعـمْ ريــقَـهْ شــهَـدْ مــنْ آذوقَــهْ آتـشَـهَّدْ بــهْ شـفـا ألــفْ عـلِّهْ وأنـــا مــنـهْ الـعِـلـيلْ مَــعْــهْ روحْ وجِــسَــدْ لـــوُ جِـرَحْـنـا مـجَـرَّدْ مـــادرَىَ مــنْ يـسِـلِّهْ أيْ دَمٍّ يـــــســــيــــلْ ظَـبـي بَـطْـشِهْ أسَــدْ فـــي بــعـادِهْ تِـعَـمَّدْ ذابـــحــنِّــي بـــدلِّـــهْ وحــشْ وجـههْ جـميلْ مــــا سـلـيـتِـهْ أبَــــدْ عَ غـــرامَــهْ مـــعــوَّدْ فـــي فــوادي مـحَـلِّهْ بــيـنْ صـبـحْ ومـقـيلْ بــالــجـمـالْ إنـــفــرَدْ كَــــنْ زيــنــهْ مـخَـلَّـدْ فــــي دلالــــهْ ودِلِّـــهْ مــالــمــثـلـهْ مـــثــيــلْ فَــــردْ يــسـوىَ بَــلَـدْ مـــنْ أشُــوفَـهْ آتـبَـلَّدْ مُــورَدْ الـقـلبْ لأجْـلِهْ كـــوثَــرْ وسـلـسـبـيلْ بــــــهْ دوىَ لــلــرِّمَــدْ ريقَهْ في طَرْفْ مروَدْ الـشِّفا لـمنْ حصَلْ لهْ كِـــــلِّ عــلَّــهْ يــزيــلْ كــنـتْ أظــنِّـهْ سَــنَـدْ لـــي عـلـيـهْ آتـسَـنَّـدْ وثَــرهْ مــا يـسدِّ خـلِّهْ بــالـمـواصَـلْ بــخـيـلْ نــاظــري مـــا رقَـــدْ ولــي بـشـوكٍ مـوَسَّدْ والــمــنـامْ إســتِـخَـلِّـهْ ذاكْ لــيــلـهْ طـــويــلْ أحــرسِـهْ م الـحـسَـدْ مثلِ ها الزِّينْ يِحْسَدْ مـــنْ يـشـوفَـهْ يـجـلِّهْ وصــفْ زيـنـهْ جـلـيل الـــثــنــايــا بَــــــــرَدْ والــشِّــفـايـا تـــوقَّــدْ وبــالـرِّمـوشْ الـمـطـلِّهْ كـــمْ صـريـعْ وقـتـيلْ طـــــالــــبــــنِّــــهْ ورَدْ بـالـمـعـاتـبْ وجَـــــدَّدْ جـيـتْ شـافـي لَـعَـلِّهْ بــالــمـواصَـلْ يــنــيـلْ مــثــلْ طــلـبَـةْ ولــــدْ لـوُ إنـعِطا شَـيِّ عَوَّدْ والـطَّـلَـبْ مـــا يـمَـلِّـهْ لـــوُ عـطـوهْ الـجـزيلْ مــــا وفــــا بـالـعَـهَـدْ قــالْ لــي يـا مـحمدْ لــكْ أنــا الـعـمرِ كـلِّهْ الــــمــــوِدِّ الــخــلــيـلْ عــافــنــي وإبــتــعَـدْ ولــعــذابـي تــقَـصَّـدْ وأنــا روحـي فـداً لـهْ ومــالــحـبِّـهْ بـــديـــلْ

A post shared by Mohammed bin Rashid Al Maktoum (@hhshkmohd) on Dec 31, 2017 at 2:40am PST