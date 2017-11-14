محمد بن زايد يستقبل رئيسة جمهورية نيبال

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ فخامة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديموقراطية الاتحادية التي تزور الدولة لحضور منتدى الصحة العالمي الذي تنطلق فعالياته غدا في العاصمة أبوظبي.

ورحب سموه برئيسة نيبال معربا عن أمله في أن تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة في مسيرة العلاقات المتنامية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تسعى إلى تعزيز وتنمية علاقاتها مع جمهورية النيبال بما يترجم سياسة الدولة ونهجها في مد جسور التعاون والصداقة مع الدول الصديقة.

من جهتها أعربت رئيسة جمهورية نيبال عن ارتياحها لمستوى العلاقات بين البلدين مؤكدة حرص بلادها على تنمية وتعزيز هذه العلاقات والاستفادة من التجربة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطرق الحديث إلى المنتدى الصحة العالمي والذي تدور محاوره حول القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها والتي تحدث آثارا مدمرة على الصحة العامة وتعوق مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كثير من المجتمعات الفقيرة ودور هذا المنتدى في تحفيز الجهود الدولية للمساهم ودعم الجهود المبذولة.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة إضافة الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ومن الجانب النيبالي جايانت تشاند وزير التموين والتجارة والدكتور مادان كومار بهاتاراي مستشار الشؤون الخارجية لرئيسة نيبال وشانكر داس بيراجي وكيل وزارة الخارجية.