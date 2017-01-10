بالصور.. أنشطة سفير الدولة قبيل إصابته في تفجير قندهار الإرهابي

نشرت سفارة الدولة في العاصمة الأفغانية، صورًا تُظهر الأنشطة التي قام بها السفير جمعة محمد عبدالله الكعبي في كابول، قبيل إصابته بتفجير إرهابي آثم في ولاية قندهار.

وخلال زيارة سفير الدولة في كابل تم وضع حجر الأساس لدار خليفه بن زايد ال نهيان لرعاية الايتام وحجر الاساس لمعهد خليفه بن زايد للتعليم المهني في ولاية قندهار بحضور وزيرة العمل ووالي الولايه، في إطار جهود الدولة الإنسانية لدعم الشعب الأفغاني.

وعقد سفير الدولة اجتماع في ولاية قندهار بحضور والي الولاية ومعالي وزيرة الشؤون الإجتماعية ورئيس مجلس الشورى بالولاية وأعيانها.