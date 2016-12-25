مدينة دبي الطبية تطلق "مختبر الإمارات المرجعي"

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت مدينة دبي الطبية اليوم إطلاق "مختبر الإمارات المرجعي"، وذلك في إطار رؤية سموه لمستقبل قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات وحرصه على تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي بكافة المقومات التي تكفل تقديم مستوى رفيع من خدمات العلاج والرعاية الصحية ليس فقط على مستوى الدولة ولكن على صعيد المنطقة عموماً ووفق أرقى المعايير العالمية.

كما أعلنت مدينة دبي الطبية عن اختيار الدكتور على رضا الهاشمي للإشراف على تأسيس المختبر الذي سيوفر طيفاً واسعاً من الخدمات المعملية التي تدعم عمليات التشخيص بكفاءة وتكلفة منخفضة إضافة إلى العديد من الخدمات المتخصصة التي لا تتوفر حالياً في المنطقة، حيث سيمثل المختبر إضافة مهمة للمدينة تكاملاً مع ما تقدمه من خدمات علاجية متطورة من خلال شركائها الذين يمثلون نخبة من المستشفيات والمراكز الطبية عالمية المستوى.

وبهذه المناسبة، أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة مدينة دبي الطبية اعتزازها بمشاركة المدينة في ترسيخ مكانة دبي كمركز متطور للرعاية الصحية وقِبلَة أولى للباحثين عن خدمات علاجية متطورة تطبق أرقى المعايير العالمية وقالت سموها: "يسرنا الإعلان عن "مختبر الإمارات المرجعي" الذي يأتي ضمن مشاريع دبي الرامية إلى توفير خدمات طبية متميزة وعالمية المستوى، ونعتز كثيراً بإسهام مدينة دبي الطبية في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بما تضمه من مستشفيات وعيادات ومراكز طبية متطورة تغطي مختلف التخصصات وتقدم خدمات تشخيصية وعلاجية دقيقة وفعالة مدعومة بأفضل الكوادر الطبية وأحدث التجهيزات والتقنيات العالمية".

وأعربت سموها عن ثقتها في قدرة الدكتور علي الهاشمي على قيادة عملية تأسيس "مختبر الإمارات المرجعي" بكل كفاءة واقتدار في ضوء الخبرة الكبيرة التي اكتسبها في حياته العملية الحافلة بالإنجازات، وأهلته لشغل أعلى المناصب الطبية، متمنية له كل التوفيق في مهمته.

وثمَّنت سمو الأميرة هيا بنت الحسين جهود فريق العمل في مدينة دبي الطبية وقالت إن روح الفريق الواحد التي تتسم بها منظومة العمل في المدينة تعد من أهم مميزات نجاحها في تحقيق رسالتها الرامية لترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى للرعاية الصحية.

ويتمتع الدكتور علي رضا الهاشمي، الذي سيتولى مهمة الإشراف على تأسيس "مختبر الإمارات المرجعي"، بخبرة علمية وعملية كبيرة، إذ يشغل حالياً منصب مدير إدارة المختبرات الطبية في هيئة الصحة بدبي وهو أيضاً مدير عام مركز دبي الطبي والعلاج بالأعشاب، حيث ستكون لخبرة الدكتور الهاشمي أثر واضح في دعم أهداف المختبر وتفعيل دوره كعنصر فعّال من عناصر منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في دبي.

وسيسهم "مختبر الإمارات المرجعي"، المُنتظر البدء في تأسيسه قريباً، في دعم أهداف "خطة دبي 2021" أن تصبح دبي المكان المفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم من خلال توفير أفضل الخدمات الصحية التي تتلاءم مع احتياجات الجميع، في حين تتماشى رسالة المختبر مع رؤية مدينة دبي الطبية كمركز رائد ومتكامل للخدمات الطبية والصحية وكذلك في التعليم الطبي والدراسات والأبحاث ذات الصلة.

وسيعمل المختبر على توفير التحاليل الطبية المختلفة على مستوى دبي ودولة الامارات ومنطقة الخليج العربي بصفة عامة، بما يساعد على تجنّب الحاجة للاستعانة بمختبرات في دول غربية وفي آسيا واستراليا لإجراء بعض التحاليل التي قد لا تتوافر حالياً في المنطقة، كما سيسهم المختبر في دعم الأبحاث الطبية المتقدمة التي يقوم بها علماء واساتذة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ما سيدعم بدوره طلبة الجامعة.

كما سيقدم المختبر خدماته للمستشفيات العاملة في مدينة دبي الطبية وتلك المنتظر انضمامها في المستقبل القريب ومنها: مستشفى محمد بن راشد الجامعي (وهو قيد الإنشاء)، ومستشفى الجليلة للأطفال، وغيرهما من المستشفيات والمراكز الطبية العديدة داخل المدينة، حيث سيساهم المختبر في تقديم خدمات علمية رفيعة المستوى تسهم في تشخيص ومن ثم علاج المرضى بالأسلوب الأمثل.