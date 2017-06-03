83000 شخص و35 مؤسسة يسجّلون في منصة «متطوعين. إمارات»

بالتزامن مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات»، كشفت وزارة تنمية المجتمع عن التجاوب والتفاعل الكبير، الذي شهدته المنصة منذ إطلاقها من جميع أفراد المجتمع وفِي مقدمتهم أعضاء مجلس الوزراء، حيث قام عدد من أعضاء المجلس بالتسجيل في المنصة، وذلك إيماناً منهم بأن التطوع قيمة إنسانيه سامية، ولها دور مهم في بناء المجتمعات وتطورها واستدامة مسيرة تنميتها، وهي قيمة متأصلة في أفراد المجتمع الإماراتي بالفطرة.

وبلغ عدد المتطوعين عقب إطلاق المنصة الوطنية للتطوع (متطوعين. إمارات) أول من أمس، 83 ألف شخص، فضلاً عن 35 مؤسسة، يتسابقون على تقديم خدماتهم لأكثر من 280 فرصة تطوعية توفرها المنصة حتى الآن، وذلك بالشراكة بين مؤسسة الإمارات، ووزارة تنمية المجتمع.

وجاء هذا التفاعل بعد أن شهدت منصة «متطوعين. إمارات» تسجيل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم متطوعاً في صناعة الأمل والقطاع البيئي، وتسجيل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة متطوعاً في مجال العمل الإنساني.

عام الخير

وشهدت المنصة تسجيل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح متطوعين في المنصة.

وتأتي مبادرة منصة «متطوعين.إمارات» بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير، وتعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، حيث تشكل مظلة شاملة وقاعدة بيانات متكاملة تتضمن كل المتطوعين والمؤسسات والفرق التطوعية وفرص التطوع المتاحة في الدولة.

وتتميز المنصة بقدراتها التحليلية، وربطها جميع شرائح المجتمع بمختلف الفئات العمرية ومع المؤسسات الجهات، التي تقدم الفرص التطوعية، وللتسجيل أو الاطلاع على تفاصيل أكثر يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.volunteers.ae

معلومات كثيرة

ويتضمن الموقع معلومات عن المنصة وفرص التطوع الموجودة حاليا، وكيفية الانضمام الى البرامج، بالإضافة الى المميزات والخدمات المقدمة، وعرض للنجاحات المتحققة في هذا الشأن، ويتصدر الموقع الإلكتروني (متطوعين. إمارات) كلمة توضح الهدف من إطلاقه من خلال التأكيد على أن البنيان القوي للوطن والأساس المتين هو مجتمع يقدر قيمة العطاء، وأن المنصة تسعى لضمان تحقيق أقصى أثر مجتمعي ووضع بصمة واضحة من خلال توفير الفرص التطوعية في جميع أنحاء الإمارات، حيث تمكن المنصة المتطوعين من تأدية مهامهم المجتمعية بشكلٍ سلس في بيئة ممكنة تسمح بذلك.

وتعمل المنصة الذكية الأولى من نوعها والأكبر على مستوى الدولة، كمنصة شاملة وتفاعلية لتطوير وتنظيم الجهود التطوعية في الدولة، كما تهدف إلى توسيع نطاق العمل التطوعي من خلال تسهيل عملية التطوع، حيث تقوم المنصة بدور الوسيط بين الراغبين بالتطوع والفرص التطوعيّة المتاحة من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص.

مهارات وخبرات

ويتم من خلالها تسهيل عملية البحث عن فرص تطوعية للراغبين بالتطوع حسب اهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم، حيث يقومون بإدراج أسمائهم وتسجيل حساباتهم على الموقع، في حين تقوم المؤسسات بالإعلان عن الفرص التطوعية حسب احتياجاتها، كما تعمل المنصة كمحطة واحدة سهلة الاستخدام وتفاعلية لخدمة الطرفين، بهدف تعزيز ثقافة التطوع ومساعدة الغير وجعل الإمارات مصدر إلهام للدول الأخرى.

ويشرح الموقع الفرص الموجودة لجذب الشباب للتطوع عن طريق مساعدة المتقدم للتعرف على أي مجالات التطوع أحب إليه، ومكانه، ومدى رغبته في التطوع بمفرده أم الالتحاق بإحدى المؤسسات، فيما يتم عرض لأحدث فرص التطوع الموجودة، حيث يدخل المتطوع بياناته الخاصة بالاهتمامات والمهارات وبأي إمارة يرغب في العمل.

مجالات متنوعة

ويعرض الموقع أهم المجالات للتطوع وتشمل خدمة المجتمع، والصحة، والمسنين، والرياضة والترفيه والثقافة والفنون، وأصحاب الهمم، والاستجابة للحالات الطارئة، والبيئة، والتطوير المهني، والتوجيه والإرشاد، والتطوع الدولي، والمهاجرين واللاجئين، وتنمية المرأة وحقوق الإنسان والتعليم ومحو الأمية، فضلاً عن فرص أخرى كثيرة.

وتتوفر للمتطوعين المتقدمين مزايا متعددة تتضمن الحصول على الدعم المالي للأفكار التطوعية المتميزة، فضلاً عن فرص اختيار الفرص التطوعية الأنسب لاهتمامات المتقدم وتتوافق مع خبراته، بالإضافة الى بناء سجل شخصي للمتطوع، وسيكون هناك اعتماد وتوثيق للساعات التطوعية للمشتركين وسيتم أيضا تكريم أفضل المتطوعين.

مزايا لافتة

كما أن هناك مزايا للمؤسسات المتطوعة تتمثل في الانضمام الى منصة معتمدة من حكومة الإمارات لإيجاد فرص متنوعة للتطوع، والوصول لأكبر عدد من المتطوعين المتخصصين، والترويج للفرص التطوعية والمشاريع الخاصة بالمؤسسة، فضلاً عن تزويد المؤسسات بالتقارير المعتمدة للفعاليات التي تم المشاركة بها.

كما تضم المميزات اعتماد وتوثيق الساعات التطوعية والوصول لأكبر عدد من المتطوعين المتخصصين والمساهمة في ترويج المشاريع والمبادرات التطوعية وتسهيل إجراءات منح الاعتمادات المطلوبة للمشاركة في الفعاليات التطوعية المختلفة.

وتخدم منصة المتطوعين كافة مناطق الإمارات، كما سيتم توفير بعض الفرص التطوعية الدولية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعتمدة لدى الدولة في الخارج.

ويعرض الموقع الإلكتروني وكنوع من التشجيع قصص نجاح المتطوعين مع صورهم، وذلك لتحفيز الراغبين وتشجيعهم على الانضمام لأحد البرامج التي تناسبهم.